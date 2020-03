Geen 1,5 meter afstand in de winkel: 181 euro boete

Dat meldt de Stichting OverlastDonatie (SODA) aan winkeliers. ,,Op verzoek van de detailhandel hebben wij deze aanpak ontwikkeld om winkeliers bij de handhaving van de coronamaatregelen te ondersteunen”, zegt directeur Arie Jan van Os.

,,Het resultaat is dat ondernemers in handhavingssituaties de klant naast een winkelverbod een schadevergoeding van €181,- kunnen opleggen, zo hebben we met de politie afgestemd”, stelt Van Os, die zegt dat de maatregel - die geldt voor bezoekers vanaf 14 jaar - per direct ingaat.

,,Als er onvoldoende afstand van elkaar genomen wordt, brengt dat ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. De kans bestaat dat een winkelier wordt beboet of dat de burgemeester hun winkel sluit als hier niet tegen wordt opgetreden”, aldus Van Os. ,,Vandaar dat we deze aanpak toe gaan passen, net zoals dat gebeurt bij winkeldiefstal.”

Schadeformulier

In een mail aan winkeliers stelt SODA ,,dat het van groot belang is dat u klanten wijst op de regels en de naleving ervan. Indien dit niet gebeurt kunt u de klant aanspreken. Bij niet naleven van de regels door de klant vraagt u hem mee te gaan naar uw kantoor en zegt dat door de misdraging schade is ontstaan en deze vergoed dient te worden. Daartoe kan een schadeformulier worden ingevuld en net zoals bij diefstal de politie worden gewaarschuwd”.

,,Natuurlijk zitten we niet te wachten op overtredingen, maar het is goed te weten dat er nu een schadevergoeding kan worden gevraagd”, meent de SODA-directeur. ,,We hopen dat dit klanten afschrikt en het leidt tot goed verantwoord en veilig winkelgedrag. Zo niet, dan wordt de schadevergoeding wegens maatschappelijk onbetamelijk gedrag opgelegd. Doet de klant moeilijk en weigert die te betalen dan kan de politie nog een boete opleggen van €370.”