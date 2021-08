Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-dictator opnieuw veroordeeld tot 20 jaar Net spant zich steeds meer rond Bouterse

Door Robert Alting

Desi Bouterse komt aan bij de Surinaamse krijgsraad voor het vervolg van de inhoudelijke behandeling van de Decembermoorden-strafzaak tegen de oud-president en ex-legerleider. Bij de uitspraak liet de oud-dictator verstek gaan. Ⓒ ANP

PARAMARIBO - Met de uitspraak van de Krijgsraad is volgens de advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, een volgende mijlpaal bereikt in het proces dat zich sinds 2007 tergend langzaam door de Surinaamse samenleving woekert. Essed zei direct na de uitspraak: „Ik ben niet ontevreden wat er vandaag is gebeurd. Bouterse is weer veroordeeld en hij kan alleen nog in hoger beroep gaan.” De Surinaamse Krijgsraad heeft maandag voormalig legerleider en ex-president Desi Bouterse in de verzetzaak opnieuw tot twintig jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in de vijftienvoudige moord van 8 december 1982. De voorzitter van de Krijgsraad achtte het aandeel van Bouterse wettig en overtuigend bewezen. Er is geen gevangenneming gelast.