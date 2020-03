Harde klap voor toerisme

„Een drama, ook voor de hoteliers en attracties daar. Er zal nu geen toerist meer boeken”, zegt directeur Coby van Dongen van De Jong Intra Vakanties, een van de Italië-specialisten. „Als ANVR-reisorganisaties moeten we reeds geboekte reizen nu kosteloos annuleren of omboeken. Het is niet anders, dat is onze zorgplicht. Gelukkig is er in de rest van Italië nog weinig aan de hand en dat geldt ook voor de meeste andere delen van Zuid-Europa.”

Voorzitter Frank Oostdam van reiskoepel ANVR roept op tot kalmte. „Er is nog steeds geen reden tot paniek. De wintersport is bijna achter de rug en het zomerseizoen moet nog beginnen. Maar de coronacrisis moet niet te lang meer gaan duren, want dan hebben we een serieus probleem. We kunnen niet anders dan de vinger aan de pols houden en luisteren naar richtlijnen van gezondheidsautoriteiten.”

Duidelijkheid

Nederlanders stellen het vastleggen van hun zomervakanties nu al massaal uit door het gevreesde coronavirus. Ze wachten tot er duidelijkheid is over de ernst van de infectieziekte op de reisbestemmingen. „De regel is dat er gereisd kan worden als touroperators volgens de reisovereenkomst kunnen leveren. In bijna alle gevallen is dat nog zo”, aldus voorzitter Oostdam van reiskoepel ANVR.

Luchtvaartmaatschappijen schrappen een toenemend aantal vluchten noodgedwongen, omdat er te weinig passagiers zijn. KLM zei dinsdag vooralsnog de meeste Europese vluchten – inclusief Milaan – te handhaven. Maar vakantievliegers als Transavia en prijsvechters als Ryanair ’bekijken de situatie van dag tot dag’.