Beroofd, verslaafd en vermoord: zo verging het loterijwinnaars

De 71-jarige Schot Colin Weir viert met zijn vrouw Chris in 2011 hun winnende lot: meer dan 183 miljoen euro in de ’EuroMillions-loterij’. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - In spanning voor de televisie, in de hoop het winnende kansbriefje in de Oudejaarsloterij te hebben gekocht. Veel Nederlanders dromen al weg bij de gedachte als miljonair het nieuwe jaar in te gaan. Vaak brengt het winnaars veel voorspoed. Maar het kan ook gruwelijk misgaan.