Hoge Veluwe stopt met razend populaire snapshots van wild

De Hoge Veluwe heeft sinds 2013 vijftig tot zeventig cameravallen in het park in gebruik. Die camera’s maken foto’s van passerend wild. Toen bleek dat het beoordelen van die foto’s heel veel werk was, is in 2018 samen met de Wageningen University het project Snapshot Hoge Veluwe gestart. Burgers konden zich aanmelden om mee te helpen en dat leidde tot deelnemers uit onder meer de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Naast de ruim 15.000 geregistreerde kijkers hebben honderdduizenden mensen meegekeken zonder mee te tellen, aldus het park.

De Hoge Veluwe was het eerste nationale park in Europa dat gebruik maakte van ’burgerwetenschappers’. Het project stopt nu doordat met behulp van kunstmatige intelligentie computers het verschil kunnen zien tussen edelherten, wilde zwijnen en moeflons. Via de computer kunnen in de toekomst ook veel ingewikkelder selecties van dierengedrag worden gemaakt.