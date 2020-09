Merlijn Kamerling gaat confrontatie aan: ’Mijn vader was geen superheld’

Hij lijkt sprekend op zijn vader en tegelijkertijd ook helemaal niet. Waar Antonie Kamerling tenger en blond was – nog steeds een jongetje terwijl hij de 40 was gepasseerd – is zijn zoon donker en robuust. En toch; de flikkering in zijn ogen, de manier waarop hij lacht… Merlijn Kamerling (21) is onmiskenbaar het inmiddels volwassen kind van de acteur die in ons nationale geheugen staat gegrift.