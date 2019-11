Geadopteerde kat blijkt poema te zijn

De twee vonden de ’katten’ tijdens een vistripje in het noorden van Argentinië. Toen ze een zacht huilgeluid hoorden, troffen ze de dieren aan. Ze besloten ze mee te nemen en noemden ze Tito en Dani. Dani overleed twee weken later, maar Tito bleek een gezellig huisdier te zijn.

„Hij volgde me overal. Het ontbrak hem nooit aan vlees, melk of iets anders”, zo vertelt Florencia aan El Tucumano. Vermoedens dat haar kat eigenlijk een wild dier was, had ze niet. „Hij vond het leuk om te spelen, een beetje te bijten en kon snel rennen. Ook klom hij graag op de tafel om er vervolgens af te springen.”

Tito raakte op een gegeven moment gewond aan zijn pootje en moest naar de dierenarts. Daar kwam zijn ware aard aan het licht. Een expert bevestigde uiteindelijk via foto’s dat het om een poema ging in plaats van om een huiskat.

Tito is nu in handen van de Argentine Animal Rescue Foundation, die hem de nodige medische behandelingen geven voor zijn poot. Hij zal uiteindelijk weer vrijgelaten worden in het wild. „Als je hem grootbrengt en hem verwent, als het voelt dat hij van jou is, dan doet het pijn dat hij weg is. Maar diep van binnen weet ik dat het zo beter is”, aldus een verdrietige Florencia.