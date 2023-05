Geld, extra vrije dagen of later beginnen: scholen starten met proef om leraren te verleiden meer te gaan werken

Nederland komt ongeveer 9000 fulltime leraren tekort. Dat betekent dat een op tien voltijdsbanen in het onderwijs vacant is. Daartegenover staat dat driekwart van alle leraren in het basisonderwijs parttime werkt. Een proef moet uitwijzen wat die leraren kan verleiden om hun contract in uren uit te breiden, laat onderwijsminister Dennis Wiersma aan De Telegraaf weten.

’Menukaart’

Daarvoor heeft hij samen met elf scholenkoepels een ’menukaart’ samengesteld. Behalve de jaarlijkse financiële bonus, de extra vrije dagen en beschikbaarheidsvergoeding, kunnen scholen er ook voor kiezen om hun leraren aan te bieden dat ze op een extra werkdag later mogen beginnen – zodat ze eerst hun eigen kinderen naar school kunnen brengen. Ook kunnen kinderen van leraren naar een opvang dicht bij de school.

Minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Ⓒ ANP

Dat hij met een palet aan bonussen komt, komt voor uit gesprekken met leraren, zegt Wiersma. „Alleen het gesprek over geld of een financiële bonus, is maar voor een klein deel een oplossing. Er zijn veel meer zaken die meespelen. Vandaar het keuzemenu.”

Van scholenkoepel Sophia Scholen in Zuid-Holland doen in eerste instantie drie van de 28 basisscholen mee aan de proef, vertelt bestuurder Omar Ramadan. Hij ziet veel potentie binnen zijn lerarenbestand om meer te werken: binnen de scholenkoepel werken leraren gemiddeld drie en een kwart dag. Zo’n tien procent minder dan landelijk gemiddeld.

„We willen er eerst achter komen wat werkt, en wat niet”, zegt hij over de keuze om de meerurenbonus niet direct op al zijn scholen aan te bieden. „Het vraagt ook om gesprekken met het hele team, want je wilt geen scheve ogen krijgen.”

Bijvoorbeeld als je de een toestaat om pas om 9 uur te beginnen, een collega die groep dus moet opstarten, terwijl andere leraren gewoon om half acht of acht uur beginnen. „Dan wil je wel dat andere leerkrachten deze bijzondere maatregel steunen.” En die steun is er, ziet Ramadan. Vanuit het collectieve belang.

Bonus

Als er een geldelijke bonus van 1000 of 2000 euro wordt ingezet, kiest Sophia Scholen er wel voor die ook uit te keren aan leraren die nu al vier of vijf dagen in de week werken. De bonus moet ervoor zorgen dat meer werken ook financieel lonend is.

In zijn brief aan de Tweede Kamer heeft Wiersma voorgerekend wat de effecten zijn van een dag meer werken. En daaruit blijkt dat een bonus geen overbodige luxe is. Een jonge leraar met kinderen op de opvang houdt aan een dag méér werken in het slechtste geval slechts 90 euro per maand extra over. Terwijl het ministerie rekent met een brutobedrag van zo’n 1000 euro per maand voor die ene extra dag.

Nederland komt ongeveer 9000 fulltime leraren tekort. Ⓒ ANP / Henriette Guest Fotografie

Welke bonusvormen scholen ook kiezen – de kosten ervoor dragen de scholen zelf. Ze worden betaald uit financiële reserves. Dat kan ook, zegt Ramadan. „De piketvergoeding, bijvoorbeeld” - waarbij leraren een bedrag krijgen voor het beschikbaar zijn als invaller op hun vrije dag. „Die betalen we dan uit wat we hebben begroot voor onze invalpool.” Daarvan blijft een deel onbenut, vanwege het lerarentekort.

Extra geld

De financiële bonus voor personeel dat een vierde of vijfde dag werkt, zou – als die eenmaal structureel wordt – een veel groter gat slaan op de begroting van scholen. „Van elke euro die naar het onderwijs gaat, gaat 80 tot 85 procent naar loonkosten. Dat zou met zo’n bonus significant méér worden”, stelt Ramadan. „Dan is er extra geld nodig van Wiersma.” Dat kan flink in de papieren lopen, met 92.600 leraren in het basisonderwijs, waarvan nu een kwart fulltime werkt.

„Het extra geld dat nu nodig is, ligt meestal bij scholen op de plank”, zegt Wiersma. „Te wachten op een leraar, omdat een vacature niet vervuld is. We hopen er nu voor te zorgen dat dat ook uitgegeven kan worden.” En als de proef een dermate groot succes blijkt dat extra geld nodig is? „Dan zou ik wel gek zijn als ik niet zou kijken hoe we dat kunnen organiseren en financieren.”

Wiersma gaat alle 2700 basisscholen in Nederland aanschrijven in de hoop dat ze ook aansluiten bij de proef. „Wij hebben binnen de huidige regels de juridische ruimte zichtbaar gemaakt, en we zullen scholen helpen en begeleiden bij juridische onderbouwing van hun plannen.”, zegt Wiersma. De ervaringen die scholen opdoen, moeten uiteindelijk worden opgenomen in de leraren-cao.