Agenten treffen half miljoen cash in auto

In een appartement op de Pontsteiger in Amsterdam-West werden ladingen vol geld en drugs gevonden.

AMSTERDAM - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft dinsdag twee woningen in Amsterdam per direct voor drie maanden gesloten. In en bij een woning aan de Pontsteiger in West vond de politie eerder bijna 700.000 euro. In een woning aan het Everweertsplantsoen in Nieuw-West trof de politie cocaïne en versnijdings- en productiemiddelen aan. Ook werd bijna een half miljoen euro aangetroffen op een parkeerplaats.