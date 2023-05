Amerikaanse jongen (11) neergeschoten door politie: ’Wat heb ik verkeerd gedaan?’

Het bizarre incident speelde zich vorig weekend af in Indianola, een stad in Mississippi. Nakala Murry, de moeder van Aderrien, heeft ondertussen tijdens een persconferentie verklaard wat er precies gebeurd is. Haar ex-partner en vader van één van haar andere kinderen zou zaterdagochtend woedend het huis zijn binnengestormd. Nakala riep daarop naar Aderrien dat hij de politie moest bellen. De jongen deed dat.

Toen een agent van de lokale politie aankwam, trok hij meteen zijn vuurwapen. Hij vroeg iedereen die binnen was om meteen naar buiten te gaan. Maar toen hij Aderrien de hoek van de gang zag omslaan, opende de agent het vuur. De 11-jarige jongen werd geraakt in zijn borst.

’Wat heb ik verkeerd gedaan?’

Terwijl Nakala het bloed van de schotwond probeerde te stelpen met haar hand, zei haar zoon huilend: „Waarom schoot hij me neer? Wat heb ik verkeerd gedaan?” Ook de agent zou uiteindelijk hulp zijn komen verlenen tot een ambulance aankwam.

Aderrien werd naar het ziekenhuis afgevoerd met ingeklapte longen, enkele gebroken ribben en een gescheurde lever. Een week later is de jongen uit het ziekenhuis ontslagen, maar zijn moeder wil het hier niet bij laten. Ze klaagde de agent aan en vraagt om zijn ontslag.

De betrokken agent is ondertussen met verlof gestuurd terwijl het incident verder wordt onderzocht.