Aanklager: zaak tegen Trump draait om zwijggeld aan 3 personen

Trump wordt vervolgd voor ’het vervalsen van zakelijke documenten om zo schadelijke informatie, en overtredingen van de wet bij de Amerikaanse kiezer weg te houden voor en na de verkiezingen van 2016’. Zo meldt het kantoor van aanklager Bragg.

Volgens Bragg heeft Trump samen met andere werknemers een ’catch and kill’-plan gemaakt waarbij negatieve berichten werden opgespoord en in de doofpot gestopt. Trump deed volgens Bragg grote moeite om dit allemaal verborgen te houden in zijn administratie. Daarbij zouden wetten zijn overtreden, maar Bragg benoemt niet welke wetten dat dan zijn.

Er worden naast Stormy Daniels meerdere voorbeelden genoemd waarbij zwijggeld werd betaald. Zo zou er 30.000 dollar zijn betaald aan een voormalige portier van Trump Tower, waar Trump voor zijn presidentschap woonde. De portier beweerde dat Trump een buitenechtelijk kind had. Ook de betalingen aan Playboymodel Karen McDougall worden genoemd. Volgens Bragg werden er in totaal elf cheques uitgegeven onder valse voorwendselen door Trump en zijn bedrijven.

Er was enorme media-aandacht voor Trumps voorgeleiding. De Amerikaanse nieuwszenders volgden op de voet hoe Trump onder begeleiding van zijn secret service-agenten de rechtszaal binnenstapte. Trump zou geen handboeien om hebben gekregen. Er waren vooraf geruchten dat Trump journalisten en het publiek buiten nog toe zou spreken, maar uiteindelijk verdween hij zonder iets te zeggen naar zijn vliegtuig om terug te vliegen naar Florida. „De wet is vandaag gestorven”, zo reageerde een van Trumps advocaten na de zitting.

Voor het gerechtsgebouw werd zichtbaar hoe deze zaak het land splijt. Er werd geprotesteerd voor en tegen Trump. Het kwam een aantal keer tot een klein handgemeen, maar de sfeer bleef, onder toeziend oog van een leger aan politieagenten, redelijk ontspannen. Bij de Trump-supporters is er een bescheiden applaus als Trump arriveert. Verder zijn ze boos. „Justitie is een soort Gestapo geworden voor de heersende partij”, zegt Gayle, een gepensioneerde New Yorker van de Upper West Side. „Dit is wat normaal gebeurt in een derdewereldland.”

Haar vriendin Donna twijfelt geen moment aan Trumps onschuld. „Het is allemaal bij elkaar gezocht en verzonnen. Biden, daar zit het gevaar.” Maar de meeste Trump-supporters hier denken dat deze zaak Trump uiteindelijk wel gaat helpen. „Ze maken hem op deze manier de volgende president”, zegt Gayle. „In Amerika steunen we altijd de underdog. En hierdoor krijgt hij een hoop sympathie. Het is bijna een cadeau. Maar wel een vreselijk cadeau.”

Aan de kant van de anti-Trump-demonstranten is de sfeer uitgelaten. Er wordt gejuicht wanneer naar buiten komt dat Trump nu officieel gearresteerd is. Er lopen meerdere ’Trumps’ in gevangenispak. Brian kijkt geamuseerd naar een grote kartonnen Hillary Clinton met een bordje ’lock him up’ erbij. „Ironisch hè”, zegt hij met een twinkeling in zijn ogen. „Dit is het teken dat ons rechtssysteem werkt. Niemand staat boven de wet, zelfs niet de slechtste president ooit.”

Trump keek nors tijdens zijn voorgeleiding. Hij moet nu zijn eigen lot overdragen aan de rechter. Ondertussen zal deze zaak hem tijd kosten tijdens zijn campagne. Ook is het nog maar de vraag wat de zwevende kiezer hiervan vindt. Uit een laatste peiling blijkt dat 60% van de Amerikanen de zaak tegen Trump terecht vindt.

Maar op korte termijn lijkt Trump politiek gezien te profiteren. Deze zaak geeft zijn campagne een impuls, en zorgt ervoor dat zijn achterban weer vierkant achter hem staat. In peilingen was Trump al de koploper voor de kandidatuur bij de Republikeinen. De laatste weken vergrootte hij die voorsprong. Trumps campagne zegt al acht miljoen dollar binnengehaald te hebben sinds bekend werd dat Trump vervolgd gaat worden.

De feiten uit deze zaak zijn relatief oud en hangen Trump al langer boven het hoofd. Porno-actrice Stormy Daniels, echte naam Stephanie Clifford, zegt dat ze in 2006 een affaire had met Trump. Trump heeft dit altijd ontkend. In 2016, in de slotfase van de campagne voor de presidentsverkiezingen, is Daniels in onderhandeling om haar verhaal te verkopen aan media. Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen betaalt haar 130.000 dollar zwijggeld.

Het betalen van zwijggeld mag gewoon. Trump heeft ook erkend dat de betaling gedaan is. Het is de boekhouding achter de uitgave die Trump in de problemen kan brengen. Trump zou het geld hebben opgegeven onder het kopje ’juridische kosten’. Omdat het tijdens de campagne gebeurde, is het ook mogelijk dat Trump kieswetten heeft overtreden.

Volgens nieuwszender CNN is de volgende hoorzitting waarbij Trump aanwezig moet zijn gepland op 4 december in New York. De campagne voor de presidentsverkiezingen van krap een jaar later zal op dat moment al op volle toeren draaien.

