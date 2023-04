Trump hoort 34 aanklachten maar ontkent schuld

NBC News schrijft dat het om zwijggeld aan twee vrouwen gaat. Het betalen van zwijggeld is op zichzelf niet strafbaar in de Verenigde Staten, maar de manier waarop dat administratief is verwerkt zou dat volgens Amerikaanse media wel zijn. Het zou ook om een overtreding van de regels voor campagnegeld gaan.

Volgens NBC is ook samenzwering in de tenlastelegging opgenomen.

Eerder vanavond arriveerde Trump bij een rechtbank in New York en werd meteen daarna gearresteerd. Daarna volgde de voorgeleiding. Justitie wil hem naar verluidt vervolgen voor financieel gesjoemel rond zwijggeld voor een pornoster met wie hij een affaire zou hebben gehad.

De ex-president had kort daarvoor de Trump Tower verlaten om in een konvooi met politiebegeleiding naar de rechtbank te rijden. Tijdens de rit noemde hij op zijn social medium Truth Social de tocht naar de rechtbank surrealistisch: „Ze gaan me arresteren. Ik kan niet geloven dat dit in Amerika gebeurt.”

Bij de rechtbank werd de strijdvaardige Trump opgewacht door honderden demonstranten. Hij stak zijn vuist in de lucht. Zowel voor- als tegenstanders hebben zich verzameld voor het gebouw, waar het ook wemelt van de journalisten.

Het campagneteam van Trump verkoopt T-shirts met Trumps ’mugshot’, de politiefoto die meestal bij arrestaties wordt gemaakt. Het is geen echte mugshot, maar een eerdere foto van Trump die bewerkt is alsof hij net is gearresteerd. Onder de foto staat „niet schuldig.”

Zijn campagneteam stuurde vlak voor de arrestatie een mail rond waarin de verkoop van de shirts wordt aangekondigd. Mensen die minstens 47 dollar (43 euro) doneren aan Trumps campagne om in 2024 weer president te worden krijgen het T-shirt toegestuurd.