Verwarring over inzet Nederlandse Leopard 2-tanks

Nederland leaset op dit moment achttien Leopard 2-gevechtstanks die in het bezit zijn van de Duitsers. Deze tanks, zo zei minister Ollongren deze week in een debat in de Tweede Kamer, zijn niet in beeld om naar Oekraïne gestuurd te worden.

In diverse Duitse media geven woordvoerders van de Duitse regering aan daar geen chocola van te kunnen maken. „Mij is niet bekend dat er een officiële aanvraag van Nederland is geweest, die dan door de bondsregering zou zijn afgekeurd”, aldus de woordvoerder van het ministerie van Defensie tegenover persbureau DPA.

Een woordvoerder van Ollongren bevestigt dat er inderdaad nooit zo’n verzoek is gedaan, maar stelt dat dit logisch is. „De tanks zijn niet van ons, maar van de Duitsers.”

Volgens haar heeft Duitsland bovendien aangegeven om nu eerst veertien andere tanks uit andere Duitse bataljons aan Oekraïene beschikbaar te stellen. De tanks die Nederland van Duitsland huurt zouden volgens Defensie op dit moment beter kunnen worden ingezet voor trainingen in Litouwen. Duitsland zou het daarmee eens zijn. Het ministerie van Ollongren stelt dan ook dat er sprake is van een misverstand in Duitse media.

Niet uitgesloten wordt dat de leasetanks op een later moment alsnog in Oekraïne worden ingezet. In Brussel wordt daar dinsdag opnieuw door verschillende landen over gesproken. Voor Duitsland ligt de inzet van zwaar materieel in Oekraïne na de wereldoorlogen gevoeliger dan voor veel andere Europese lidstaten.

Los van de leasetanks heeft Nederland samen met Duitsland en Denemarken deze week honderd ’antieke’ tanks aangeschaft die over een poosje in Oekraïne kunnen worden gebruikt. Ze moeten dan wel eerst worden opgeknapt. Dat kan wel enkele maanden duren, schat ons ministerie in.