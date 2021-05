Trollenleger niet meer weg te denken als wapen

Het kantoor van het Internet Research Agency in het Russische Sint-Petersburg, van waaruit volgens kenners en inlichtingendiensten trollenlegers actief zouden zijn. Ⓒ ANP/HH

amsterdam - Een Nederlandse groep actievoerders heeft sinds februari gecoördineerd misleidende informatie over coronavaccins verspreid via nepprofielen. Het gebruik van zo’n digitaal trollenleger is niet meer weg te denken en ze zijn steeds moeilijker te ontmaskeren, zeggen experts.