Vrouw (66), die halve ton had verstopt in sokken, krijgt maximale werkstraf voor bijstandsfraude

Door Jeannine Verhagen Kopieer naar clipboard

HOOFDDORP/ALKMAAR - Een 66-jarige Hoofddorpse bijstandsfraudeur krijgt van de rechtbank in Alkmaar 240 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf. Zij is veroordeeld voor het tien jaar lang plegen van bijstandsfraude. Ze had in november 2020 een bedrag van 50.000 euro aan contanten liggen in drie sokken op zolder, verstopt achter een schot.