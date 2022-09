Zeker 18 doden door zelfmoordaanslag bij Afghaanse moskee

Een zegsman van de gouverneur van de provincie Hérat liet weten dat er behalve de doden ook nog 23 gewonden zijn gevallen. Het was op dat moment erg druk in verband met het traditionele vrijdaggebed. Ansari steunde met volle overtuiging het extreem islamitische regime in Afghanistan en adviseerde onder anderen de vicepremier. De Taliban namen de macht in het land een jaar geleden over.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In het recente verleden claimde de terreurorganisatie Islamitische Staat verscheidene bloedige aanvallen op Afghaanse moskeeën, maar vooral op sjiitische. In dit geval betrof het een soennitisch gebedshuis, waar ook IS-leden naartoe gaan.