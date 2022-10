‘Amalia zal in buitenland gaan studeren’

Kan Linda de Mol nog iets goed doen? Dat is de vraag die centraal staat in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. De presentatrice heeft een roerige tijd achter de rug met de beëindiging van haar relatie met Jeroen Rietbergen en de rel die ontstond toen een persiflage van Angela de Jong in de serie Five Live verongelukte. Volgens Evert Santegoeds is de kritiek die Linda nu krijgt onterecht: „Ze heeft in feite niets verkeerd gedaan”, stelt Santegoeds. Bovendien wijst de hoofdredacteur van de Privé naar de hoge kijkcijfers van Miljoenenjacht en constateert dat de kijker Linda ‘niet in de kou laat staan’. Verder gaat het over de opvallende muzieksmaak van Koning Willem-Alexander en maakt Groot-Brittannië zich op voor de kroning van Prins Charles.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

