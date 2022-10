Twee doden na aanvaring Terschelling, zoektocht op kleine schaal verder

Volgens de woordvoerder wordt later opnieuw gekeken wat er gaat gebeuren. Wanneer dat „later” zal zijn, kon de zegsman niet aangeven. „Dat is afhankelijk van veel zaken, zoals de stroming en de wind.”

Waarom de zoekactie is gestaakt, kon de zegsman niet precies aangeven. „Omdat op dit moment niks gevonden wordt”, is het enige wat hij daarover kan vertellen.

De kapitein van snelboot Tiger en de stuurman van de Tiger zijn aangehouden. De kapitein van de watertaxi zal nog worden aangehouden, maar die ligt nog met verwondingen in het ziekenhuis, zo schrijft Dagblad van het Noorden.

De zoekactie wordt uitgevoerd door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, meldt de gemeente Terschelling. Eerder op vrijdag werd gemeld dat de zoekactie was gestaakt. De gemeente laat verder weten dat „de familie van de betrokkenen is geïnformeerd.”

Overlevingskans

Dat de overlevingskans van de vermisten ’heel klein’ is baseert het kustwachtcentrum op onder meer de lage temperatuur van het zeewater en het afgezochte gebied.: „We hebben ze niet kunnen vinden.”

Als de slachtoffers hadden gedreven, hadden ze moeten worden gevonden, zegt de woordvoerder. „Dat is helaas niet het geval.”

Vermoed wordt dat de twee vermisten door de stroming richting de zee zijn gedreven. „Dat geven zoekmodellen aan. En als je daarnaar kijkt, dan zouden ze ergens boven Terschelling aan moeten komen.”

Mogelijk spoelen de lichamen van de slachtoffers de komende dagen aan. Waar dat zal gebeuren, is nog de vraag. „Als ze niet vast liggen onder water, spoelen ze meestal na een paar dagen aan, of worden ze gezien door voorbijvarende schepen.”

’Behoorlijk paniek’

Of het vermiste kind een jongen of meisje is, kan de woordvoerder niet zeggen. De twee omgekomen mensen waren de slachtoffers van wie eerder bekend werd gemaakt dat ze moesten worden gereanimeerd. Waardoor zij precies omkwamen, door verwondingen opgelopen bij de aanvaring of dat ze zijn verdronken, weet de woordvoerder ook nog niet. „Het is behoorlijk paniek hier”, laat ooggetuige Sytse Schoustra vanaf Terschelling weten. „Er is onder meer brandweer en de ambulance aanwezig.”

In de inmiddels gezonken watertaxi zaten zeven mensen. Vier van hen konden direct uit het water worden gehaald, zei een woordvoerder van het Kustwachtcentrum eerder. Dit was het eerste slachtoffer dat moest worden gereanimeerd.

Aan boord van de snelboot van rederij Doeksen zaten 21 passagiers en zes bemanningsleden. Van hen raakte volgens de rederij niemand gewond. De aanvaring vond iets na 07.00 uur plaats.

Over de oorzaak van de aanvaring kan de Kustwacht ook niets zeggen. „Daar zal de politie onderzoek naar doen. Het weer en het zicht was wel redelijk goed daar.” De landelijke eenheid van de politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de aanvaring.

Voor de aanvaring in het Schuitengat tussen Vlieland en Terschelling op vrijdagochtend om 07.12 uur voer volgens data van Marine Traffic zowel watertaxi Stormloper als snelboot Tiger te hard.

Medewerkers rederij Noordgat

Medewerkers van rederij Noordgat hebben vrijdagochtend meerdere mensen gered na de dodelijke aanvaring, zegt Simon Smit, een van de eigenaren van het bedrijf. Zijn bedrijf was als eerste ter plaatse op de plek van het ongeval, legt hij uit. „Dit is niet niks.”

De rederij doet zowel aan het bergen van schepen als aan hulpverlening „in de ruimste zin des woords.” Medewerkers van het bedrijf rukten uit en troffen op de romp van de watertaxi vier mensen aan. „Die hebben we snel aan boord genomen.” De watertaxi is daarna versleept naar ondieper gebied zodat hij niet nog verder kon zinken.

Een van de medewerkers is vervolgens in de watertaxi gaan zoeken. Hier is nog een persoon aangetroffen. Dit slachtoffer moest worden gereanimeerd. Het is onbekend of dit een van de overleden personen is. „Het is een triest verhaal”, zegt Smit.

Dienstregeling

Rederij Doeksen houdt de dienstregeling zoveel mogelijk in stand, na de aanvaring.

De langzame boot vaart gewoon volgens de dienstregeling. Maar de betrokken snelboot, Tiger, kan voorlopig niet varen. Die ligt met schade in de haven van Harlingen en is onderwerp van onderzoek door de autoriteiten. Daarom neemt de andere snelboot, Koegelwieck, de snelle diensten van de Tiger zo veel mogelijk over, aldus een woordvoerder.

Door de aanvaring is een gat ontstaan in een van de rompen van de Tiger. „Er loopt water in een van de rompen”, aldus een woordvoerder. „Maar het schip is zo ontworpen, met meerdere compartimenten, dat dit verder geen gevaar heeft opgeleverd.”

Directeur bouwbedrijf: deel opvarenden watertaxi mijn werknemers

Drie van de mensen die in de watertaxi zaten die vrijdagochtend in botsing kwam met een snelboot bij Terschelling zijn medewerkers van Friso Bouwgroep uit Sneek, zegt directeur Henk Dedden. Een van de medewerkers had zijn zoontje bij zich, aldus Dedden.

Er zaten volgens hem ook drie medewerkers van een onderaannemer van het bedrijf in de watertaxi. Het gaat in totaal om zes mannen.

De Veiligheidsregio Fryslân maakte eerder bekend dat bij de aanvaring twee mensen omgekomen zijn. Dedden heeft nog „geen officiële informatie gekregen over de status” van de werknemers van zijn bedrijf of die van de onderaannemer.

Friso Bouwgroep heeft „diverse bouwwerkzaamheden” op Terschelling. Het bedrijf is er onder meer bezig met het renoveren van huurwoningen. De medewerkers worden vaker naar het eiland vervoerd met de watertaxi.

De watertaxi, Stormloper, was van Watertaxi De Bazuin. Die organisatie laat weten „kapot” te zijn door het nieuws van de aanvaring. Verdere vragen wil het bedrijf niet beantwoorden.