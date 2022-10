Twee personen omgekomen door aanvaring Terschelling, vermoedelijk nog twee vermisten

Of het vermiste kind een jongen of meisje is, kan de woordvoerder niet zeggen. De twee omgekomen mensen waren de slachtoffers van wie eerder bekend werd gemaakt dat ze moesten worden gereanimeerd. Waardoor zij precies omkwamen, door verwondingen opgelopen bij de aanvaring of dat ze zijn verdronken, weet de woordvoerder ook nog niet. „Het is behoorlijk paniek hier”, laat ooggetuige Sytse Schoustra vanaf Terschelling weten. „Er is onder meer brandweer en de ambulance aanwezig.”

In de inmiddels gezonken watertaxi zaten zeven mensen. Vier van hen konden direct uit het water worden gehaald, zei een woordvoerder van het Kustwachtcentrum eerder. Dit was het eerste slachtoffer dat moest worden gereanimeerd. Daarna was sprake van twee vermisten, van wie er een rond 08.30 uur werd gevonden, die eveneens tevergeefs werd gereanimeerd.

Aan boord van de snelboot van rederij Doeksen zaten 21 passagiers en zes bemanningsleden. Van hen raakte volgens de rederij niemand gewond. De aanvaring vond iets na 07.00 uur plaats.

Over de oorzaak van de aanvaring kan de Kustwacht ook niets zeggen. „Daar zal de politie onderzoek naar doen. Het weer en het zicht was wel redelijk goed daar.”

Dienstregeling

Rederij Doeksen houdt de dienstregeling zoveel mogelijk in stand na de aanvaring. Dat meldt het kantoor van Doeksen op Terschelling.

De ’langzame’ veerboot van 09.15 uur is iets later vertrokken om zoveel mogelijk mensen mee te nemen die eigenlijk met de snelboot zouden meegaan. De latere veerboten varen dus zoveel mogelijk volgens het boekje.

De bij de aanvaring betrokken snelle boot Tiger, die net als een catamaran twee rompen heeft, heeft schade opgelopen bij de botsing en wordt uit de vaart genomen. „Er loopt water in een van de rompen”, aldus een woordvoerder. „Maar het schip is zo ontworpen, met meerdere compartimenten, dat dit verder geen gevaar heeft opgeleverd.”

Een tweede sneldienst van Doeksen en de gewone veerpont blijven wel gewoon in de vaart. Doeksen boekt passagiers over naar deze vaartuigen zodat de dienstregeling zoveel mogelijk in stand kan blijven.