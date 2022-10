Vermisten na botsing tussen veerboot en watertaxi bij Terschelling: ’Waaronder een kind’

Volgens Omroep Friesland zouden nog twee mensen zijn vermist, onder wie een kind. Een persoon zou buiten kennis zijn overgedragen aan de hulpdiensten. De omroep meldt verder dat de aanvaring plaatsvond tussen de snelboot Tiger, met 27 mensen aan boord, van Rederij Doeksen en watertaxi Stormloper, die zeven mensen aan boord zou hebben gehad.

