Vermist kind (2) te water geraakt in Doesburg en overleden

Ⓒ persbureau heitink

DOESBURG - Een 2-jarig kind is vrijdagavond overleden nadat het aan de Goudenregenstraat in Doesburg (Gelderland) te water was geraakt. De politie bevestigt berichtgeving hierover door Omroep Gelderland.