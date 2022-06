België haalt weer vrouwen en kinderen jihadisten terug uit Syrië

De vrouwen en kinderen zaten al jaren vast in gevangenkamp al-Roj in het noorden van Syrië. Het leven is er beroerd. Hun mannen en vaders zijn gesneuveld of zitten ook gevangen in een van de kampen, waar Syrische Koerden IS-strijders vasthouden sinds de terreurbeweging werd verslagen.

België repatrieerde vorig jaar ook al een groep vrouwen en kinderen. De keuzes van hun ouders moeten de kinderen niet bezuren, vindt de regering. Bovendien dreigen zij in de Syrische kampen, waar veel extremisten rondhangen of zelfs de dienst uitmaken, het jihadisme met de paplepel binnen te krijgen. Eenmaal volwassen vormen ze dan mogelijk een gevaar.

De vrouwen die al bij verstek zijn veroordeeld, bijvoorbeeld voor het lidmaatschap van een terreurorganisatie, gaan bij aankomst de gevangenis in. Hun kinderen worden ondergebracht bij familie, in een pleeggezin of in een instelling.