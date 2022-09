Premium Het beste van De Telegraaf

Cambodja-tribunaal doet laatste uitspraak: levenslang voor Rode Khmer leider

Door Annelie Langerak

De 91-jarige Khieu Samphan hoort zijn straf aan. Ⓒ Foto AFP

PHNOM PENH - De laatste levende leider van de brute Rode Khmer, Khieu Samphan, is ook in beroep tot levenslang veroordeeld voor genocide in Cambodja in de jaren zeventig. De uitspraak was meteen ook de laatste van het omstreden Cambodja-tribunaal in het Zuidoost-Aziatische land.