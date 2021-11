Dodental loopt op na instorten hoge flat in Lagos: levenden onder puin gehaald

Een overlevende zei dat er tientallen mensen in het complex waren toen het maandagmiddag als een kaartenhuis instortte. Ook de eigenaar, een vooraanstaand projectontwikkelaar, bevond zich op de bouwplaats in de relatief rijke wijk Ikoyi.

Het leger is ingezet om puin te ruimen en naar slachtoffers te zoeken. De luxe flat in aanbouw had 21 verdiepingen. Volgens de plannen zou het gebouw niet meer dan vijftien verdiepingen gaan tellen.

Met enige regelmaat storten gebouwen in Nigeria in: er is vaak nauwelijks toezicht op de bouw en het gebruik van ondermaatse bouwmaterialen is ook een groot probleem. Nigeriaanse media stellen dat een onderneming zich vorig jaar al uit het project had teruggetrokken uit zorgen over de stabiliteit van de constructie. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld.