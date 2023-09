Waterpeil Maas stijgt weer na succesvolle plaatsing schotten stuw Grave

Dat meldt Rijkswaterstaat. Sinds vrijdagochtend 1 september zakte het waterpeil in het stuwpand tussen Sambeek en Grave naar een waterstand van 6,35 meter. Het normale waterpeil tussen Sambeek en Grave is 7,90 meter. Na de reparatie stijgt het waterpeil ongeveer 8 tot 10 cm per uur.

De minimale waterstand waarbij scheepvaart mag worden toegestaan op de Maas is 7,60 meter en dat zal naar verwachting zondagmiddag bereikt worden. Vanaf dan wordt scheepvaart naar alle waarschijnlijkheid toegestaan op de Maas tussen Sambeek en Grave. Ook het Maas-Waalkanaal kan vanuit het zuiden (locatie keersluis Heumen) weer open voor scheepvaart zodra op de Maas een waterpeil van 7,60 meter is bereikt.

Opvangboot

Door de problemen was het scheepvaartverkeer op de Maas tussen Sambeek en Grave, op de grens van Noord-Brabant en Gelderland, als sinds vrijdagochtend gestremd. Door de open stuw zakte het waterpeil in de rivier daar snel. Om te voorkomen dat elders in de Maas en in aftakkingen het waterpeil te veel zakte, werden sluizen in de buurt gesloten. De binnenvaart moest daarom rekening houden met omleidingen en forse vertragingen.

Rijkswaterstaat adviseerde binnenschippers om naar grindgaten te varen met dieper water. Ook in Limburg leverde het euvel problemen op, zo moest de opvangboot voor Oekraïense vluchtelingen in Mook per direct weg en werden woonboten in Heijen uit voorzorg naar dieper water verplaatst.