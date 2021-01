Toeslagenstelsel op de schop om nieuw drama te voorkomen

Premium Binnenland

Hoe een nietsontziende fraudejacht tienduizenden ouders ruïneerde

Een nietsontziende fraudejacht, gecombineerd met genadeloze terugvordering waarbij tienduizenden ouders in de schulden raakten en de dupe werden van hun eigen overheid. De keiharde conclusies van de Kamer over dat wat de toeslagenaffaire is gaan heten, zorgen ervoor dat het kabinet-Rutte III in het ...