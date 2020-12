Amsterdam: bijna 75 kilo vuurwerk bij inzamelactie ingeleverd

AMSTERDAM - In Amsterdam is verdeeld over twee dagen bijna 75 kilo vuurwerk ingeleverd. De veiligheidsregio Amsterdam Amstelland organiseerde de inzamelactie als derde van de vier grote steden, na Rotterdam en Utrecht. Vuurwerk, ook dat al illegaal was voor het vuurwerkverbod van dit jaar, kon ingeleverd worden zonder boete of een strafblad te krijgen.