Verdwijning 43 Mexicaanse studenten was staatsmisdrijf

Tijdens de vorige regering van president Enrique Peña Nieto was de Mexicaanse overheid op federaal, staats- en gemeenteniveau tot in de hoogste echelons medeplichtig aan de vermissing - en vermoedelijke dood - van de 43 studenten. „Een samenzwering tussen overheden op alle niveaus, de politie en criminelen met het doel de studenten te laten verdwijnen is vast komen te staan”, aldus staatssecretaris voor Mensenrechten Alejandro Encinas, die ook voorzitter is van een in opdracht van de regering opgerichte Waarheidscommissie voor Ayotzinapa.

Voorafgaand kregen de ouders van de 43 vermisten in aanwezigheid van president López Obrador voor het eerst in acht jaar officieel te horen dat hun zoons waarschijnlijk niet meer in leven zijn. Maar de vraag wat er met hen is gebeurd en waar zij zich bevinden, is nog steeds niet beantwoord.

Nalatigheid

De betrokken autoriteiten - politieagenten, militairen en politici - wordt op zijn minst nalatigheid en het rommelen met bewijsmateriaal verweten. De namen van 33 verdachten worden door Justitie later bekend gemaakt. Die van oud-president Peña Nieto zit daar in ieder geval niet bij, antwoordde staatssecretaris Encinas desgevraagd. De naam van de naar Israël gevluchte Thomas Zerón, die het onderzoek naar de vermiste studenten leidde, waarschijnlijk wel, net als die van oud-burgemeester José Luis Abarca van Iguala, de enige politicus die al gevangen zit.

De verdwijning van de 43 studenten uit Ayotzinapa is buiten de grenzen van Mexico de bekendste vermissingszaak. Ze raakten vermist nadat ze in de avond van 26 september 2014 in Iguala waren beschoten door politieagenten die de overlevenden overdroegen aan een leider van de criminele organisatie Guerreros Unidos, die de studenten moest laten verdwijnen. Dit zou zijn gebeurd in opdracht van de burgemeester die wilde voorkomen dat rebellerende studenten een politiek feestje van zijn echtgenote zouden verstoren. Zij was weer de zus een bendeleider.

In april werd bekend dat het leger de bloedige gebeurtenissen tijdens de noche de Iguala vanuit een nabijgelegen kazerne op de voet volgde door sms-verkeer tussen politie en narco’s mee te lezen, maar niet ingreep.

De voorzitter van de Waarheidscommissie maakte donderdag ook bekend dat er een soldaat was geïnfiltreerd tussen de studenten, waardoor het leger de verdwijning van de 43 had kunnen voorkomen. Ook deze militair raakte vermist.