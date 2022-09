Kaag: Europese compensatie energie niet ten koste van klimaataanpak

„Ondanks de onzekere situatie waarin we ons bevinden, hebben we als het gaat om klimaatactie niet de luxe om op de pauzeknop te drukken”, aldus de D66-bewindsvrouw bij de Brusselse denktank Bruegel. „Politici en bestuurders moeten nu handelen, maar ook naar de lange termijn kijken.”

In haar toespraak keert ze zich tegen compensatiemaatregelen die neerkomen op een subsidie voor energieverbruik, want volgens de vicepremier moeten mensen juist het verbruik omlaag schroeven. Tegelijkertijd benadrukt Kaag dat politici en bestuurders moeten begrijpen dat de energietransitie gevolgen heeft voor gewone mensen. „De uitdaging voor ons is om dit feit niet uit het oog te verliezen”, stelt de minister. „We moeten beleidsjargon blijven vertalen naar praktijkvoorbeelden. (…) Anders krijgen we twee werelden die elkaar niet meer begrijpen.”

’Verschillen’

De minister waarschuwt voor wat ze valse tegenstellingen noemt: „Bestuurders versus de mensen. Stad versus platteland. Natuurlijk zijn er verschillen, maar bestuurders en ambtenaren zijn ook mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering en de toekomst van hun kinderen. De hoge energieprijzen raken zowel mensen die in steden wonen, als mensen op het platteland.”

Verschillende EU-lidstaten vinden de energiecrisis wel een reden om tijdelijke maatregelen te nemen die ten koste gaan van de klimaatambities. Concreet richten ze hun vizier op de prijs van CO2-uitstootrechten. Deze Emission Trade System-prijs is door de toegenomen vraag naar kolen die meer uitstoot produceren, hard omhooggegaan.

Opschorting

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft bij EU-kopstuk Ursula von der Leyen aangedrongen op een opschorting tijdens de energiecrisis. „Waarom zouden we het nog duurder maken als de elektriciteitsprijzen al heel erg hoog zijn?”, zei hij tegen de Poolse staatsomroep.

Experts van de Europese Commissie geven in een gelekt document toe dat ingrijpen kan helpen om de energierekening te verlagen, maar Brussel wil dit soort maatregelen niet nemen vanwege de klimaatambities. Kaag wilde hierover niet in detail spreken. Overigens overweegt Nederland wel om de grootste uitstoters met honderden subsidiemiljoenen te compenseren om te voorkomen dat ze wegvluchten naar andere landen.

Reservepot

Brussel heeft nog een optie: het kan een reservepot met extra CO2-rechten inzetten om de prijs te dempen. Eurocommissaris Frans Timmermans heeft dat al in mei voorgesteld. Hij wil de miljardeninkomsten gebruiken voor energiemaatregelen om minder afhankelijk te worden van Rusland. Maar Nederland en verschillende andere lidstaten verzetten zich hiertegen. „Dit leidt tot meer uitstoot”, zo reageerde D66-minister Rob Jetten (Klimaat) negatief.