Premium Het beste van De Telegraaf

’Er kwamen vaker dure auto’s, met mooie vrouwen ook erin’ Verdachte van neerschieten Lamborghini-rijder is telg steenrijke vastgoedfamilie

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Ⓒ Foto Michel van Bergen

Lijnden - Gordon F. (40), die deze week werd aangehouden voor het neerschieten van de bestuurder van een knalgele Lamborghini, is een telg uit een steenrijke vastgoedfamilie. De inwoner van het Noord-Hollandse Lijnden is de kleinzoon van een roemruchte Amsterdammer die een vastgoedimperium uit de grond stampte en zo schatrijk werd. In 2001 werd F., toen nog maar 21 jaar, al eens veroordeeld voor de dood van een drugsdealer.