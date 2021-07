Utrechtse flatwoning gesloten uit angst voor nieuwe aanslag

De explosie zorgde voor veel schade, maar niemand raakte gewond. Wel werd een aantal woningen in de flat ontruimd.

Het onderzoek naar de explosie is nog in volle gang, stelt Van Hooijdonk. „Op basis van de huidige informatie en inzichten is de driehoek van mening dat onvoldoende kan worden uitgesloten dat opnieuw een gerichte actie plaatsvindt. Dit is voor mij, na afstemming met de driehoek, reden om een specifieke woning in het pand per direct te sluiten voor de duur van drie maanden”, aldus de locoburgemeester.

„Ik kan u niet in detail informeren over de precieze informatie waarop ik dit besluit baseer. Wel kan ik u zeggen dat dit verband houdt met de waarschijnlijkheid dat de actie gericht was tegen een bewoner die bekend is bij politie en justitie. Zonder deze maatregel vrees ik dat de woning opnieuw doelwit zou kunnen worden van een gewelddadige actie met niet alleen risico’s voor de bewoners, maar ook voor buren en omstanders tot gevolg.”

Verdachte aangehouden

De politie hield dinsdag een 26-jarige man uit Utrecht aan op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de ontploffing. Deze man is donderdag heengezonden. Het Openbaar Ministerie (OM) kon vrijdagavond niet zeggen of de man nog verdachte is in de zaak.

De politie zei kort na de explosie al te vermoeden dat het om „een bewuste actie” gaat. Getuigen zagen maandag na de knal rond 02.30 uur iemand wegrennen bij de flat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Voor het politieonderzoek dat leidde tot de aanhouding zijn onder andere camerabeelden bekeken en is sporenonderzoek verricht.