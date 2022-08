Chaos door vertrekkende Lowlands-fans: ’We staan al uren vast’

Niet alleen op de uitgaande wegen is het druk. Ook op het grote parkeerterrein van het festival is rond 13.30 uur nog sprake van chaos. „We staan hier al uren vast, komen geen centimeter vooruit en kunnen geen kant op. Er moeten duizenden auto’s over een smal pad het terrein af. Ik vrees dat het nog wel even gaat duren. Vrienden die op een ander parkeerterrein stonden appten me net dat ze al thuis zijn”, zegt een bezoeker op het parkeerterrein.

De ANWB spreekt van „bekende patronen” na afloop van Lowlands. Filelezer Tim Schaap verwachtte dat de problemen aan het begin van de middag verholpen zouden zijn, maar om 13.30 stonden er nog altijd files op de wegen rond het festivalterrein, met vertragingen van meer dan 20 minuten.

Ook donderdag waren er files, maar toen van festivalgangers die naar Lowlands toe reisden. De vertraging liep toen op tot een uur. Het festival begon vrijdag, maar de camping ging al op donderdag open.