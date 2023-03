Levensechte nepbeelden: online is Donald Trump allang gearresteerd

De oud-president gooide afgelopen weekend weer eens een knuppel in het hoenderhok toen hij op zijn eigen sociale medium Truth beweerde dat hij dinsdag – gisteren dus – zou worden gearresteerd. Zijn trouwe volgers riep hij daarbij op om massaal in opstand te komen tegen het voornemen.

De arrestatie zou te maken hebben met een vermeende betaling van 130.000 dollar aan zwijggeld in 2016 aan pornoster Stormy Daniels, die claimde een affaire met de zakenman te hebben gehad. Deze betaling, die via Trumps advocaat Michael Cohen liep, zou later onrechtmatig als juridische onkosten zijn afgeschreven door Trumps bedrijf, The Trump Organization. Een constructie die illegaal is. Trump en zijn aanhangers doen de beschuldigingen steevast af als een „ongekende politieke vervolging”.

VIDEO: Amerikakenner Raymond Mens over deze spraakmakende zaak. Tekst gaat verder onder de video.

Oordeel uitgesteld

Ondanks Trumps voorspelling gebeurde er dinsdag niets. Klaarblijkelijk was het college dat over de vervolging moet besluiten op dat moment nog niet tot een oordeel gekomen. De verwachting is dat deze zogenoemde grand jury vandaag wel een besluit naar buiten brengt. Wat er daarna gebeurt, weet nog niemand. Mocht het tot een arrestatie komen, dan zou dat ongekend zijn. Nog nooit eerder werd een zittende of voormalige Amerikaanse president strafrechtelijk vervolgd, laat staan gearresteerd.

Het vooruitzicht dat Trump in de boeien zal worden geslagen – iets dat hij volgens bronnen die het Britse dagblad The Guardian sprak zélf graag zou willen – en tussen agenten wordt afgevoerd, heeft vele creatievelingen aangezet tot het kunstig bewerken van foto’s. Inmiddels is de technologie zo goed, dat het resultaat vaak niet meer van echt te onderscheiden is.

In werkelijkheid moet het arrestatiebesluit dan nog worden afgewacht, online is de oud-president reeds in de kraag gevat:

Wellicht ten overvloede, maar bovenstaande en onderstaande beelden zijn nep(!).