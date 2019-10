Verkiezingen zijn het nieuwe Brexit

De Union Jack hangt nog steeds bij de ingang van het EU-hoofdkwartier in Brussel. Ⓒ Foto AFP

Londen - De Britse parlementariërs zijn het bakkeleien over Brexit even beu. Ze kiezen er nu voor om met elkaar van mening te verschillen over de naderende verkiezingen. Iedereen is ervoor, maar de Lagerhuis-leden zijn het oneens over de precieze voorwaarden wanneer en hoe de verkiezingen moeten plaatsvinden.