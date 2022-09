Grote angst voor wraak zorgboerderijschutter John S.

Zij vrezen dat John S. in een later stadium zijn woede op hen zal richten. Dat maakte de officier van justitie woensdag bekend tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Dordrecht.

Om hun veiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen zullen namen en adresgegevens van deze mensen worden afgeschermd in het dossier dat S. krijgt om zich voor te bereiden op de behandeling van zijn strafzaak. Ook tijdens de zitting zal hun identiteit geheim blijven.

De angst is volgens de aanklager begrijpelijk omdat woede en wraakgevoelens de drijfveren van de man waren toen hij op 6 mei het vuur opende op de zorgboerderij. Daarbij vielen twee doden en raakten twee anderen zwaargewond.

Het Openbaar Ministerie wil dat de elf van de vijftien aanwezigen die lichamelijk ongedeerd zijn gebleven als benadeelde partij worden aangemerkt. ,,Alle mensen die op de zorgboerderij aanwezig waren, zijn slachtoffers", vindt de officier.

’Schokschade’

Het OM vindt dat ook getuigen een vordering kunnen indienen vanwege 'shockschade'. ,,Dat maakt deze zaak uniek", stelt de officier omdat de wet hen deze mogelijkheid in principe niet geeft.

Dit recht hebben namelijk alleen familieleden en personen die een directe relatie met de slachtoffers hebben. De officier vindt dat er in dit geval ook sprake is van een affectieve relatie, omdat de meeste cliënten en medewerkers al jarenlang een hechte band hadden. ,,Op de vraag of zij dan ook spreekrecht moeten krijgen, is mijn antwoord volmondig ja."

Behalve voor de schietpartij in Alblasserdam wordt John S. ook vervolgd voor het doodschieten van een zestigjarige schoenmaker op 4 mei in Vlissingen. Ook de bedreiging van zijn ex vriendin en verboden wapenbezit zijn hem tenlastegelegd.

S. liet woensdag verstek gaan, maar zal volgens zijn advocaat tijdens de inhoudelijke behandeling wel aanwezig zijn. Volgende week zal hij ter observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Omdat het rapport pas op zijn vroegst eind december gereed is, zal de inhoudelijke behandeling pas volgend jaar zijn.

De rechtbank wil dat die niet in Dordrecht maar in de extra beveiligde zaal in de rechtbank in Rotterdam wordt gehouden. De technische problemen die woensdag voor de nodige vertraging zorgden, was voor de rechtbank aanleiding om excuses aan de vele aanwezigen aan te bieden.

De zaak werd ook gevolgd door mensen in andere zalen in de Dordtse rechtbank, op de zorgboerderij en vanwege de Zeeuwse link ook in de rechtbank in Middelburg. De geluidsverbinding liet het echter lange tijd afweten. Pas nadat alle apparatuur opnieuw was opgestart waren de problemen verholpen.