Dode bij schietpartij Nijmegen

De politie is met meerdere mensen aanwezig in de woonwijk en ook is een helikopter ingezet, aldus een woordvoerder. Wat er precies is gebeurd en of er nog meer slachtoffers zijn gevallen, kan de politie nog niet zeggen.

De schietpartij vond binnen plaats, in een wijk met voornamelijk woonhuizen, aldus de woordvoerder. De politie heeft de aangehouden mensen opgepakt „uit voorzorg”, laat een woordvoerder weten. „We weten nog niet wat hun precieze betrokkenheid is.”