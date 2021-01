Dode bij schietpartij Nijmegen is 37-jarige man

Tientallen wijkbewoners stonden in kleine groepjes samengeschoold achter de rood-witte afzettingslinten van de politie. In de flatwoning waar het incident zich heeft afgespeeld hield de politie meteen vier mensen aan: twee mannen uit Nijmegen (22 en 55), een vrouw van 37 uit Helmond en een man van 45 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hoe de verdachten betrokken zijn, wordt nog onderzocht. De politie houdt er rekening mee dat er mogelijk nog een vijfde verdachte is.

Auto’s weggesleept

Intussen werd het steeds drukker in de woonwijk. In groepjes wordt gespeculeerd over toedracht, onderlinge verhoudingen, afrekeningen, ruzie in de relationele sfeer. Iedereen praat een woordje mee, terwijl politieagenten nieuwsgierige omstanders op afstand houden.

Auto’s die aan de voet van de flat stonden geparkeerd, werden dinsdagavond allemaal weggesleept. „We weten niet of die wagens van de verdachten, slachtoffer of andere flatbewoners zijn. En misschien worden ze wel weggesleept om ruimte te maken voor een hijskraan waarmee het lichaam straks uit de woning naar beneden wordt getakeld”, denkt een omstander hardop.

’Jong stelletje’

Over de identiteit van het dodelijke slachtoffer noch die van de vier arrestanten is onder de wijkbewoners niets bekend. „Ik heb gehoord dat er sinds kort een jong stelletje in het appartement woonde. Maar of ze werkten, studeerden of iets anders deden, dat lijkt volstrekt onduidelijk. Niemand weet er iets vanaf. Het lijkt wel of ze hier volstrekt incognito woonden”, aldus een wijkbewoner die vanuit zijn huiskamer rechtstreeks zicht heeft op het flatgebouw.