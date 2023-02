Premium Het beste van De Telegraaf

Strijdbijl in elk geval voorlopig begraven Griekse hulp aan Turkije brengt aartsvijanden dichter bij elkaar

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Na bijna tien maanden hebben de Turkse president Erdogan (kleine foto links) en de Griekse premier Mitsotakis elkaar weer gesproken. Ⓒ ANP/HH

Istanbul - De rampzalige aardbevingen in Turkije hebben er in ieder geval voor gezorgd dat Griekenland en Turkije voorlopig de strijdbijl hebben begraven. Griekenland helpt volop mee met het zoeken naar overlevenden onder het puin. Turkije ontgaat het niet en bedankt enorm voor de hulp van het buurland. De twee landen schrijven bedankjes in elkaars talen naar elkaar toe.