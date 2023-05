Premium Het beste van De Telegraaf

Minuscuul zendertje in strijd tegen Aziatische hoornaar ’Horrorwesp’ verspreidt zich razendsnel: nesten zo groot als een skippybal

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot, die in 2017 voor het eerst in Nederland werd gezien. Inmiddels heeft de zwarte wesp met gele pootjes zich flink verspreid. Ⓒ Jeroen Kuit

Amsterdam - Wie bang of allergisch is voor wespen, treft het deze zomer niet. Het wemelt namelijk van de Aziatische hoornaars in ons land. De grote wespensoort is een invasieve exoot, die in 2017 voor het eerst in Nederland werd gezien. Inmiddels heeft de zwarte wesp met gele pootjes zich flink verspreid en is de Aziatische hoornaar in bijna elke Nederlandse provincie te vinden.