‘Hoog tijd dat kabinet én Tweede Kamer fundamentele coronabesluiten nemen’

In drie kwartier komen alle actuele politieke thema’s weer aan bod. De Winther neemt de nieuwe ministers en staatssecretarissen onder de loep, en is te spreken over Robbert Dijkgraaf als onderwijsminister en Ernst Kuipers als zorgminister. Wel stelt hij dat het niet zo makkelijk is om in één keer een grote verandering in beleid te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van corona. Terwijl mensen dat wellicht wél verwachten.

Dan de bedreiging aan het adres van Sigrid Kaag. ,,Adembenemend,’’ aldus De Winther. De reactie van FvD op de gebeurtenis noemt hij ‘volstrekt ongeloofwaardig’.

Ook gaat het over het coronabeleid. Volgens De Winther moet de politiek nu echt knopen gaan doorhakken. ,,Hoe gaat Nederland leven met corona? Die vraag moet eens worden beantwoord. Zodat we niet van lockdown naar lockdown gaan.’’

