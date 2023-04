Auteur Houellebecq in hoger beroep in zaak over Nederlandse seksfilm

Michel Houellebecq is in een juridisch steekspel verwikkeld geraakt na een samenwerking met een Amsterdamse kunstenaar. Ⓒ ANP / Abaca Press

AMSTERDAM - De Franse auteur Michel Houellebecq is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een rechtszaak die hij had aangespannen tegen het Nederlandse kunstcollectief KIRAC. Dat collectief maakte een seksfilm waar Houellebecq de hoofdrol in speelt, maar de schrijver gaat niet meer akkoord met het vrijgeven van de beelden.