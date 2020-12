Burgemeester Deventer dreigt winkels zaterdag te sluiten

„Het aantal besmettingen in Deventer loop tot mijn schrik veel harder op dan in andere gemeenten in de regio. Ik maak me daar met sinterklaasavond voor de deur oprecht zorgen over. Afgelopen week was het erg druk in de stad”, twittert König.

Binnenstadondernemers ondersteunen zijn waarschuwing: „Kom zoveel mogelijk alleen en niet allemaal tegelijk op zaterdagmiddag. Dan blijft het hanteerbaar”, stelt binnenstadsmanager Peter Brouwer.

Deventer telde vrijdag 58 coronabesmettingen per 100.000 inwoners.