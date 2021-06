Britse beveiliger (54) stak katten dood: raadselachtige aanvalsgolf opgelost

Bouquet zat ook bij de Britse marine. Maandenlang kwamen katten in het Engelse Brighton op raadselachtige wijze om het leven. Een tip bij de politie leidde tot de 54-jarige man. Ook camerabeelden, waarop een kat genaamd Hendrix wordt aangevallen, hielpen mee bij het arresteren van de man. Hij werkte als beveiliger in een winkelcentrum.

Hij zou zeker 16 katten hebben gestoken en achtergelaten op straat. Negen katten wisten de aanval niet te overleven. Bouquet sloeg meestal ’s nachts toe, en liet maar weinig sporen achter. Volgens The Daily Mail zijn er wel foto’s van gedode viervoeters op de telefoon van de verdachte gevonden. Ook werd een bebloed mes in zijn keuken gevonden. Er wacht hem nu mogelijk een gevangenisstraf.

Uit de telefoongegevens van de man blijkt dat hij altijd in de buurt was waar gehavende katten werden gevonden. De golf van aanvallen op de huisdieren vond met name plaats in 2018 en 2019 en liet de baasjes verbijsterd achter. „Alleen al de gedachte dat er een mes in je geliefde huisdier wordt gestoken, is een serieuze zaak”, sprak de rechter. „Daar moeten consequenties op volgen.”