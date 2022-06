LIVE | ’Rusland zal Severodonetsk wellicht komende weken innemen’

De brug van Lysytsjansk naar Severodonetsk is bijna vernield. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

KIEV - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu bijna vier maanden, maar de hevige gevechten zetten zich voort. Met name in het oosten en zuiden van het land. Dagelijks komen vele burgers en militairen aan beide zijden om het leven. Het Oekraïense leger heeft het zwaar en een staakt-het-vuren is nog niet in zicht. Veel manschappen zijn doodmoe en beloofde wapens of munitie worden niet of pas later geleverd. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.