Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Hoe kwam cholera in Marioepol en is het dodelijk? Vier vragen over de ziekte

Door Annemarie de Jong Kopieer naar clipboard

Inwoners in het verwoeste Marioepol Ⓒ ANP / AP

LEIDEN - Cholera klinkt als iets van lang geleden of heel ver weg. Toch is de gevaarlijke infectieziekte mogelijk opgedoken in het bezette Marioepol in Oekraïne. Hoe dan? Vier vragen over cholera aan de Leidse hoogleraar infectieziekten Leo Visser.