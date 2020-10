Minister Grapperhaus ’verbijsterd’ over feest op Haags Plein

Beelden van een hossende menigte op het terras van restaurant Luden gingen zelfs de grens over. Dat gebeurde niet alleen vlak voordat eet- en drinkgelegenheden voor zeker vier weken hun deuren moesten sluiten, maar ook vlak naast het Kamergebouw, waar juist op dat moment partijen een fel debat voerden met het kabinet over de corona-aanpak.

Wat er op het Plein gebeurde was wel slechts een „triest incident”, benadrukt Grapperhaus. „Ik heb er vertrouwen in dat het daarbij blijft en dat we er echt de komende weken tegenaan gaan.” Sinds woensdagavond gelden erg strenge regels en is Nederland in ’gedeeltelijke lockdown’ om de tweede golf van het coronavirus te drukken. Café’s en restaurants mogen zeker de komende maand geen gasten ontvangen.

’Zware tijd’

„Horeca-ondernemers hebben een heel zware tijd”, zegt de minister. „We moeten echt oppassen dat dit incident de verkeerde schaduw gaat leggen over wat de horeca heeft gedaan. Ze hebben allerlei creatieve dingen bedacht om er doorheen te komen en dan moeten ze nu toch weer helemaal dicht. We moeten ze juist steunen”, zegt hij over de ondernemers.