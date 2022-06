Premium Het beste van De Telegraaf

Aantal besmettingen neemt toe Zijn apenpokken nieuwe serieuze bedreiging voor ons land?

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

In Nederland kunnen mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon en mogelijk zelf het virus hebben opgelopen, ook een vaccin tegen de apenpokken krijgen. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - De bemanning van een vliegtuig van British Airways moet drie weken in quarantaine nadat een van hen in Singapore positief was getest op het apenpokkenvirus. En in Nederland is er in de afgelopen week een flinke toename van het aantal besmettingen geweest. Krijgt ons land er naast corona nog een serieuze bedreiging bij? Vijf vragen.