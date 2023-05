Premium Het beste van De Telegraaf

’Met politiek van de lege stoel kun je landsbelang niet dienen’ Minister Adema voor derde keer en ondanks belofte afwezig in Brussel: ’Onbegrijpelijk’

Door Alexander Bakker en Mike Muller Kopieer naar clipboard

Minister Adema is dinsdag voor de derde keer op rij afwezig bij de Landbouw- en Visserijraad in Brussel, waar ook dit keer over ingrijpende maatregelen wordt gesproken. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Voor de derde keer laat minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dinsdag verstek gaan bij een belangrijke vergadering in Brussel. Dat wekt wrevel in zowel politiek Den Haag als in de ’EU-hoofdstad’, waar over ingrijpende wijzigingen voor boeren en vissers wordt gesproken.