Parachutesprong doodzieke Souf ’het mooiste wat er is’

Familie, vrienden en collega’s stonden vanmiddag lachend, juichend en klappend in een wei in het buitengebied van Breda om hun geliefde Souf vanuit de lucht te verwelkomen. „Vanmorgen durfde ik eigenlijk niet meer. Maar ik ben toch gegaan. En ja, toen ik eenmaal in het vliegtuig zat, ben ik doorgegaan. Toen was er geen weg terug meer, vond ik. En het was fantastisch. Het mooiste dat ik ooit heb meegemaakt.”

De sprong werd hem aangeboden door de vliegclub in Breda. Zijn baas Andre Boersma, filiaalchef van de AH waar Souf aan de kassa werkt, is een van de initiatiefnemers van het cadeau aan Souf. „Hij is altijd het zonnetje in huis, ondanks zijn ziekte. Hij verdient dit gewoon. Het gaat nog redelijk goed met hem, hoewel het langzaamaan wat minder wordt.”

Souf hoopt met alle publiciteit aandacht te krijgen voor de ongeneeslijke ziekte waaraan hij lijdt. In heel Nederland hebben maar vijftien mensen de specifieke aandoening. Familieleden van de jongen zijn er aan overleden. „Voor mij is het laat, maar ik hoop genoeg geld in te zamelen om te voorkomen dat anderen er aan overlijden.”

De teller voor de inzamelingsactie staat nu op 22.000 euro.