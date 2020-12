Weer meer coronapatiënten op ic, aantal nieuwe besmettingen vrijwel gelijk

Dat zijn er veertig meer dan twee dagen terug. Gedurende deze maand is de ic volgelopen. Op 13 december lagen er nog 497 patiënten, ruim tweehonderd minder dan nu. Dat aantal is gestaag gegroeid.

Ook op de kliniek, buiten de ic, liggen meer patiënten. Dat zijn er 2104, 102 meer dan woensdag.

Er zijn donderdag wel minder opnames op de intensive care geteld: 38, waar het woensdag nog 64 en dinsdag 72 was. Of het lagere aantal opnames ook met de schaarste aan bedden te maken heeft, is niet duidelijk.

Besmettingen

Ondertussen zijn ook de dagcijfers van nieuwe positieve testen beschikbaar. Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal heel licht gestegen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er 9719 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), tegen bijna 9500 de dag ervoor.

Amsterdam telde opnieuw de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kwamen 390 besmettingen aan het licht. Rotterdam telde 261 positieve tests en Den Haag 184. In Almere werden 161 besmettingen vastgesteld en in Utrecht 147.